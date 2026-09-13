Дмитриев сравнил стремительно развивающийся ИИ с джинном

Замедлить развитие искусственного интеллекта уже не удастся. Он как джинн, выпущенный из бутылки. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X .

«Джинна обратно в бутылку не загонишь», — заявил он.

Этот пост Дмитриев опубликовал, комментируя статью Financial Times об искусственном интеллекте. В ней глава SpaceX Илон Маск и главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман поддержали призыв гендиректора Anthropic Дарио Амодеи в целях безопасности замедлить развитие моделей ИИ и предоставить независимым экспертам доступ ко всем передовым компаниям в этой области.

В отличие от них президент США Дональд Трамп не увидел опасности в современных технологиях. Ранее он заявил, что гораздо хуже, если американцы не добьются успеха в области ИИ и отстанут от конкурентов.