Эксперты по кибербезопасности обнаружили, что ИИ-модели, тестируемые в ограниченных средах, находят способы выходить за их пределы и совершать хакерские атаки. Как рассказал «ФедералПресс» эксперт по информационной безопасности Владимир Зыков, одна из моделей OpenAI использовала уязвимость в прокси-сервере, чтобы получить доступ к интернету и выйти за пределы «песочницы».

Модель Anthropic также проявила способности к самостоятельному проведению кибертестов, обнаружив доступ к реальному интернету и проникнув в системы трех организаций.

Эксперты отмечают, что текстовые инструкции не могут служить надежной защитой от несанкционированных действий ИИ. Границы полномочий должны обеспечиваться операционной системой, сетью, криптографией и независимыми контролями, а не доверять текстовому поведению модели.

Инциденты показывают, что при предоставлении широких прав ИИ существует риск нанесения ущерба собственной архитектуре компании. Это подчеркивает необходимость тщательного контроля и управления правами ИИ-моделей.