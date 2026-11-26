Президент России Владимир Путин предложил обновить Нацстратегию развития искусственного интеллекта до 2036 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что для достижения лидерства недостаточно просто создавать передовые решения. Нужно обеспечить гармоничную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие и производственные процессы в экономике и социальной сфере.

«Именно в такой логике я предлагаю обновить Национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 года, утвердить национальный план действий в этой сфере», — отметил Путин, выступая на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Он поручил эту задачу комиссии по вопросам развития ИИ.

Ранее глава государства включил в состав этого органа вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он занял место бывшего зампреда правительства Дмитрия Григоренко.