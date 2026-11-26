Зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко включили в состав комиссии при президенте по вопросам ИИ. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения внес российский лидер Владимир Путин. Из комиссии также исключили бывшего вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Комиссию образовали в феврале 2026 года. В нее входят представители власти, Сбера и «Яндекса». Основная задача комиссии — координация деятельности и повышение эффективности взаимодействия органов госвласти, регионов и организаций в сфере ИИ.

По словам эксперта по информационной безопасности Александра Дворянского, создание такой комиссии — ожидаемая мера по улучшению сервиса. Главное — грамотно управлять мощностями.