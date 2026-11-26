Технологии искусственного интеллекта активно применяются в медицине, они уже позволили повысить выявляемость патологий молочной железы в два раза. Об этом ИС «Вести» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он объяснил, что результаты исследований улучшаются благодаря чувствительности компьютерного зрения при использовании нейросетей, а также анализу изображений.

Также ИИ задействуют для создания лекарственных препаратов от рака. Мурашко рассказал, что ученые используют приложения под индивидуальные разработки лекарств.

Ранее уролог, андролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Гурген Мартиросян озвучил тревожные симптомы, которые могут указывать на заболевания предстательной железы, в том числе онкологические.

Он призвал мужчин обратиться к врачу, если есть чувство неполного опустошения мочевого пузыря или если возникают частые ночные мочеиспускания.