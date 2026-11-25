«Уралвагонзавод» представил дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный искусственным интеллектом и пулеметом «Корд». Об этом сообщили на сайте Ростеха .

Новинку впервые показали на выставке «Интерполитех-2026» в Москве. Модуль стал частью автоматизированной системы защиты промышленных объектов и ТЭК. В его основе лежит боевой модуль «Нарвал». Он стабилизирован в трех плоскостях и может поражать цели на скорости до 80 метров в секунду.

Комплекс самостоятельно находит и распознает цели, отсеивает ложные объекты и оценивает угрозы. Встроенная библиотека определяет типы дронов и рассчитывает баллистику. Оператор принимает решение об открытии огня с расстояния до 10 километров и может управлять от четырех до 16 модулями.

Система имеет открытую архитектуру и совместима с РЛС, оптико-электронными станциями и сейсмическими датчиками.

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