Умная колонка может передать родственникам просьбу пожилого человека о помощи. Для этого нужно заранее настроить устройство, рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков, сообщает RT .

По словам специалиста, некоторые модели позволяют голосом позвонить близким или отправить им СМС, если человеку стало плохо. Номера телефонов нужно указать заранее. Для такой связи потребуется подключить платную опцию.

«При этом сама колонка не вызывает скорую помощь и не рассказывает врачам, что произошло. Она лишь передает близким людям сигнал о необходимости помощи», — отметил он.

Зыков посоветовал не полагаться на колонку как на единственное средство экстренной связи. Она может не сработать, если человек не сможет говорить, отключится интернет или электричество.

Эксперт рекомендовал сочетать голосового помощника с тревожной кнопкой или часами с функцией SOS и определением падения. Любую настроенную систему следует заранее проверить вместе с родственниками.