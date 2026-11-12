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    Акции Nvidia упали после новостей о еще одном романе Хуанга

    NYT: у главы Nvidia Хуанга был роман с еще одной подчиненной

    Фото: 360.ru

    Глава американской корпорации Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала, на этот раз из-за романа с подчиненной. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании.

    По данным издания, речь идет о вице-президенте Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл, которая находится в прямом подчинении Хуанга. Пятеро бывших и нынешних работников корпорации рассказали, что у них были отношения.

    Источники утверждают, что 63-летнего Хуанга и 48-летнюю Пауэлл засняли на видео в одном из отелей Сан-Хосе во время ежегодной конференции Nvidia в марте 2026 года.

    Публикация появилась как раз в тот момент, когда проходило заседание совета директоров Nvidia, на котором якобы выбирали нового главу компании. После выхода сообщения акции компании упали сразу на 7%.

    Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Хуанга должен заменить экс-глава корпорации Apple Тим Кук.

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