Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский заявил, что Сергей Плотников будет полезен любой команде в случае расставания со СКА, сообщает Metaratings.ru .

По информации «СЭ», петербургский клуб намерен расстаться с 36-летним капитаном и выставил его на обмен. Агент игрока Алексей Дементьев сообщил «Матч ТВ», что нападающий готов уйти.

Сушинский отметил, что не знает о происходящем в СКА, но считает Плотникова отличным, настырным и боевитым хоккеистом. Бывший форвард также пошутил, что при переходе в «Шанхай» игроку не придется переезжать — достаточно будет сменить раздевалку.

Плотников выступает за СКА с 2024 года. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги он провел 24 матча и набрал 17 очков: забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач. Его показатель полезности составил «-1». Контракт нападающего действует до мая 2028 года.