Решение не допустить российских фигуристов до участия в этапе серии Гран-при в Финляндии является политизированным. Такое заявление сделали в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По мнению финских властей, российские спортсмены, в том числе и те, кто выступает в нейтральном статусе, не соответствуют условиям въезда в страну.

Представители российской федерации крайне разочарованы этим решением.

«ФФККР сожалеет, что спортсмены стали жертвой необдуманных и неправомерных политических решений, и считает, что подобные действия противоречат Олимпийской хартии и положениям конституции ISU», — отметили в заявлении.

Фигуристам, пострадавшим от такого вердикта, пожелали стойкости и выдержки.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала недопуск российских фигуристов «неонацизмом в полный рост». Решение осудили в посольстве России в Хельсинки.

Ранее власти Канады заявили, что не пустят спортсменов из России на молодежное мировое первенство по хоккею.