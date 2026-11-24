Российским конькобежцам не выдали визы для участия в этапе Кубка мира в Норвегии. Об этом заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в беседе с ТАСС .

С 16 ноября норвежское правительство ввело запрет на въезд в государство для российских и белорусских спортсменов.

«Норвежцы отказали в выдаче виз. <…> Мы подали документы, а они сообщили: „Визы мы вам не дадим“», — заявил Гуляев.

Этап Кубка мира в Ставангере запланирован на 12 декабря.

Ранее стало известно, что спортсмены из России не смогут выступать за Родину на юниорском чемпионате мира по хоккею в декабре. Премьер-министр Канады Марк Карни отказал спортсменам в визах. Так он поддержал протест сборных Чехии, Финляндии, Швеции и других европейских стран.

Хотя до этого спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что российские атлеты смогут вернуться к участию в международных мероприятиях по хоккею.