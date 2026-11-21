Российские дзюдоисты за три дня индивидуальных соревнований на Первенстве мира среди юниоров до 21 года в Ташкенте завоевали четыре золотые медали, установив национальный рекорд по числу побед на одном турнире. Об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России.

Спортсмены завоевали в Ташкенте 10 наград — четыре золота, два серебра и четыре бронзы.

«Это рекордный результат: прежде россиянам удавалось выиграть максимум три золотые награды на мировом юниорском татами — в 1998 году в Колумбии и в 2013-м в Словении», — уточнили в федерации.

Победителями турнира стали петербурженка Софья Захарова в весовой категории до 48 килограммов, Абдуллах Парчиев из Свердловской области — до 66 килограммов, Павел Коловердов из Московской области — до 73 килограммов, а также житель Краснодарского края Ярослав Бунаков, выступивший в категории до 81 килограммов.

Ранее подмосковный атлет Даниил Петров взял серебро на Открытом кубке Шанхайской организации сотрудничества по тяжелой атлетике.