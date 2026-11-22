Перед выездным матчем с футбольным клубом «Рубин» легионеров «Зенита» ждал сюрприз. Их встретил робот-гуманоид Володя, большой любитель танцевать. Видео с андроидом показала пресс-служба петербургской команды.

Футболисты приехали в Казань, чтобы сразиться в матче в 15-го тура Российской премьер-лиги. Когда Педро и Вендел вошли в подтрибунное помещение на стадионе «Ак Барс Арена», им навстречу бросился полутораметровый робот. От удивления спортсмены отскочили в сторону.

Намерения Володи оказались добрыми, он хотел потанцевать. Поняв это, Вендел присоединился.

Когда игроки ушли готовиться к матчу, к Володе пришел робот другой модели. Валера, одетый в футболку «Рубина», решил потанцевать под Freestyler.

Ранее замгендиректора РЖД Иван Колесников рассказал о планах использовать роботов в пассажирских поездах.