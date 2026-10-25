Петр Ян защитил титул чемпиона UFC

Фото: Соревнования по боксу «XIII турнир памяти мастера спорта России Сергея Нейчева» в Дзержинском округа Люберцы / Медиасток.рф

Боец ММА Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил титул UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян впервые защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, выиграв в поединке против грузинского спортсмена Мераба Двалишвили. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Бой прошел на турнире UFC 333 в Абу-Даби, Ян и Двалишвили встретились в третий раз за карьеру. Россиянин единогласным решением судей признан победителем с результатом 48-47, 48-47, 48-47. Он впервые защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Я мог драться лучше, никаких оправданий. Поздравляю моего соперника с этой победой», — заявил Двалишвили журналистам после поединка.

Свою победу Ян назвал заслугой тренера. Он советовал изнурить силы противника и сделать ставку на пятый раунд.

Ян заполучил чемпионский пояс UFC в декабре 2025 года. Турнир прошел в Лас-Вегасе.