Петр Ян защитил титул чемпиона UFC
Боец ММА Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил титул UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян впервые защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, выиграв в поединке против грузинского спортсмена Мераба Двалишвили. Об этом сообщил «Чемпионат».
Бой прошел на турнире UFC 333 в Абу-Даби, Ян и Двалишвили встретились в третий раз за карьеру. Россиянин единогласным решением судей признан победителем с результатом 48-47, 48-47, 48-47. Он впервые защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
«Я мог драться лучше, никаких оправданий. Поздравляю моего соперника с этой победой», — заявил Двалишвили журналистам после поединка.
Свою победу Ян назвал заслугой тренера. Он советовал изнурить силы противника и сделать ставку на пятый раунд.
Ян заполучил чемпионский пояс UFC в декабре 2025 года. Турнир прошел в Лас-Вегасе.