ЦСКА разгромил «Родину» и вышел на первое место в РПЛ

Футбольный клуб ЦСКА обыграл «Родину» со счетом 3:0 и возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги после десятого тура. Протокол матча опубликовали на официальном сайте турнира.

Матч прошел в воскресенье на стадионе «ВЭБ Арена». На 24-й минуте защитник Данил Круговой открыл счет, а на 35-й полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество хозяев. На 80-й минуте Обляков забил еще один мяч.

После десяти игр ЦСКА набрал 22 очка. «Родина» с пятью очками заняла предпоследнее, 15-е место.

Фаворитом турнира долгое время считали действующих чемпионов РПЛ — петербургский «Зенит». Однако трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов усомнился в шансах команды повторить успех в этом сезоне. Он отметил недостаток скорости и взаимодействия между игроками.