Боец Хамзин допустил, что бой Яна и Двалишвили пройдет аналогично второму поединку

Чемпион Karate Combat в среднем весе Ильяс Хамзин поделился мнением о предстоящем третьем поединке между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Согласно прогнозу специалиста, бой пройдет аналогично второму поединку между спортсменами.

«Поэтому нас ждет хороший, принципиальный поединок, но пройдет он так же, как вторая встреча. Мераб еще не сломался. После таких мощных ударов другой бы присел», — отметил Хамзин.

В декабре Ян одержал победу над Двалишвили в титульном поединке UFC 323 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей, добавил RT.