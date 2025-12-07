Российский боец Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боец Петр Ян одержал победу над действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и стал абсолютным чемпионом UFC в легчайшем весе. Турнир прошел 7 декабря в Лас-Вегасе, в американском штате Невада.

Победу спортсмена из России судьи признали единогласно: 49-46, 49-46, 48-47.

Бой стал реваншем. Весной 2023 года на предыдущем поединке соперников Двалишвили одержал победу над 32-летним Яном, напомнили «Известия».

Ранее стало известно, что российский боец Ислам Махачев тоже одержал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322. Кроме того, он выполнил четыре успешных тейкдауна и улучшил свой рекорд по времени удержания в партере за один бой.