Сегодня 20:17 Бесперспективный «крючок», который стал чемпионом. Танцы на льду Александра Горшкова Фото: Александр Горшков и Людмила Пахомова с медалями XII Олимпийских игр, 1976 год. Юрий Сомов / РИА «Новости» Спорт

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Имя Александра Горшкова навсегда останется в Зале славы отечественного спорта. Вместе со своей партнершей Людмилой Пахомовой он шесть раз брал золото Европы и мира, побеждал на Олимпиаде и навсегда изменил стандарты танцев на льду. Даже завершив карьеру и став чиновником, фигурист побеждал — на этот раз сердца спортсменов, о которых он искренне заботился. Все, что известно о жизни легендарного чемпиона, нашел 360.ru.

Заяц на льду Александр Горшков родился 8 октября 1946 года в Москве. Когда его мама услышала, что в Сокольниках набирают детей в группу фигурного катания, она привела шестилетнего сына на лед. Но старт не задался: у мальчика все получалось настолько плохо, что через год тренер назвал его бесперспективным и перевел в самую слабую группу. И снова в дело включилась мама. Через две недели после «понижения» она притащила сына на тренировку самой сильной группы и, улучив момент, втолкнула его в строй. Позже Горшков рассказывал, что в тот момент очень боялся разоблачения. Но тренер сильнейших решил, что новенький пришел после болезни, и оставил его. Так и катал: сначала как одиночник (правда, обязательные прыжки ему не давались), потом в 15 лет встал в пару, но и там больших успехов не добился. К 20 годам у него был всего лишь первый разряд и никаких перспектив. Но однажды парня заметила Людмила Пахомова. Сама она уже проходила тот же путь, прежде чем решилась попробовать себя в танцах на льду.

Фото: Людмила Пахомова и Александр Горшков на Международном турнире по фигурному катанию, Москва, 1967 год. Б. Елин / РИА «Новости»

Танцы на веру Против Горшкова были многие, в том числе и его однокурсница Татьяна Тарасова. Она без околичностей называла парня «крючком» из-за заметной сутулости и отказывалась верить в успех пары. Впрочем, сам фигурист тоже сомневался: за год до того он пробовал танцевать с Ириной Нечкиной, но без особого успеха. Зато Пахомова была твердо уверена, что у них все получится. Пара начала заниматься у молодого тренера Елены Чайковской. Горшков работал очень много, иногда по 12 часов в день, чтобы дотянуться до уровня Пахомовой — она-то уже была мастером спорта и чемпионкой Советского Союза. Да и разочаровать ее он откровенно боялся. Горшков вспоминал, что специальных коньков для танцев у него не было — их попросту не делали в СССР. Выручил отец Пахомовой: привез из загранкомандировки чехословацкие, хоть и на два размера больше. Если само лезвие смогли укоротить, то ботинки остались огромными. Так и катался, пока не удалось купить новые, по размеру.

Новые танцы на льду Танцы на льду в СССР были новинкой. В мире доминировал строгий классический стиль, лидерами были британские пары, которые чинно кружились под медленную музыку — фокстрот был максимумом. И тут неожиданно для всех ворвались русские со своей разудалой «Вдоль по Питерской». Зрители в восторге отбивали такт ладонями. Тренер придумала переплетать спортивные элементы с классическим танцем. Она приглашала на тренировки мастеров Большого театра, которые помогали в постановке выступлений Пахомовой и Горшкова. Пара практически не использовала простые перебежки, зато хватало сложнейших шагов, плотных позиций и постоянной смены ритма.

Фото: Людмила Пахомова и Александр Горшков выбирают музыку для танца, 1970 год. Морено / РИА «Новости»

Специально для дуэта Чайковская изобрела уникальный элемент, который позже назвали «Круг Горшковой»: фигуристка на огромной скорости закладывала серию крутых и сложных поворотов по всему периметру катка. Первыми были бронзовые медали в 1969-м на чемпионате Европы. Потом завоевали серебро чемпионата мира, уступив англичанам. Кстати, на пресс-конференции они прочили русской паре победу на следующих соревнованиях. И не ошиблись. Причем дело было не только в престиже страны: Пахомова согласилась выйти замуж только за чемпиона мира. В 1970 году фигуристы СССР впервые стали чемпионами мира в танцах на льду. После победы Горшков сделал Пахомовой предложение, и через два месяца они поженились. А затем продолжили победный марафон. Именно безупречные выступления советской пары совершили почти невозможное: в Олимпийские игры добавили новую дисциплину.

Фото: Людмила Пахомова и Александр Горшков во время церемонии бракосочетания, 1970 год. Петросов / РИА «Новости»

Олимпийское золото Впервые танцы на льду стали олимпийским видом спорта на XII зимних играх в Инсбруке. Советский Союз представляла звездная пара — Пахомова и Горшков. Но за год до этого события, возвращаясь с чемпионата Европы, фигурист вдруг почувствовал резкую боль в спине. То, что сначала приняли за радикулит, оказалось самопроизвольным пневмотораксом и разрывом легочного сосуда. Операция длилась шесть часов. Для переливания крови — а у Горшкова была редкая группа, да к тому же еще и отрицательный резус-фактор — донором стала тренер Чайковская. Фигуриста спасли, но врачи заговорили о конце спортивной карьеры. Через год Пахомова и Горшков вышли на лед в Инсбруке и так откатали свой танец, что каждый из десяти судей выдал высший балл. Осенью того же года пара завершила карьеру. Они уходили шестикратными чемпионами мира, шестикратными чемпионами Европы и победителями Олимпиады. Но главная награда ждала их в 1977-м — родилась дочь Юлия.

Фото: Людмила Пахомова и Александр Горшков с дочерью, 1980 год. Сергей Лидов / РИА «Новости»

Смерть Пахомовой Пахомова стала тренером, а Горшков работал в Спорткомитете СССР. Но в 1979 году снова случилась беда, на этот раз куда более страшная: у фигуристки диагностировали лимфогранулематоз. Врачи категорически запретили ей выходить на лед — холод мог спровоцировать новый виток болезни. Но в перерывах между изматывающим лечением Пахомова продолжала тренировать учеников. Горшков уговаривал супругу прекратить манкировать здоровьем, просил ее поберечься. Но она отказывалась оставлять любимое дело. В 1986 году легенда умерла. Ей было всего 39 лет. Пахомову похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с отцом. Ее мать взяла на себя воспитание восьмилетней Юли. Когда в начале 90-х годов Горшков женился второй раз, теща сочла это предательством и какое-то время не давала ему видеться с дочерью. Со временем отношения наладились.

Интересно Чайковская вместе с Пахомовой и Горшковым в 1974 году поставила «Романтическое танго». Этот танец позже был принят Международным союзом конькобежцев как обязательный, и его разучивают фигуристы по всему миру.

Продолжение дела на льду и в кабинетах Начиная с 1992 года Горшков работал в техническом комитете по танцам на льду Международного союза конькобежцев, принимал участие в модернизации системы судейства. В 2010 году стал президентом Федерации фигурного катания на коньках России и затем трижды переизбирался. Горшкова иногда критиковали за излишнюю мягкость. Но сам он был уверен, что руководить — значит помогать. Фигуристка Мария Соцкова вспоминала, что он много сделал именно для спортсменов. Всегда искренне их поддерживал, советовал и помогал. Был очень добрым и открытым.

Фото: Александр Горшков на конференции Федерации фигурного катания на коньках России, 2010 год. Виталий Белоусов / РИА «Новости»

Александр Горшков умер 17 ноября 2022 года от острого инфаркта миокарда в возрасте 76 лет. Всего за четыре дня до этого он вручал награды победителям Гран-при России по фигурному катанию «Московские звезды». В некрологе Международного союза конькобежцев привели слова самого Горшкова, которые, пожалуй, лучше всего описывают его путь: «Никто не дал определения счастью, каждый понимает его по-своему. Мне повезло: с шести лет и до сих пор вся моя жизнь связана с делом, которое я очень люблю».