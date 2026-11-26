Оптимальный возраст для начала занятий футболом — с трех лет, а основу тренировок для малышей составляет общая физподготовка. Об этом в эфире проекта «ПОЗВONКИ Профи» рассказал руководитель тульского клуба «Торнадо» Алексей Жижин, передает «ТСН24» .

По словам Жижина, для дошкольников от 60 до 80% времени занятий занимают подвижные игры, бег и прыжки, а не отработка ударов. Для общего развития ребенку достаточно двух-трех тренировок в неделю.

Руководитель отметил доступность футбола: базовый комплект формы обходится в три-четыре тысячи рублей. Дети занимаются в клубе до 12 лет, после чего переходят на большие поля. Жижин добавил, что в последний год главным тренером работает девушка, которая выпустила около 25 воспитанников во внутреннюю сборную и тульский «Арсенал».