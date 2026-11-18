Спортсменка Мария Шурочкина осталась в реанимации после ожогов

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина до сих пор находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщили РИА «Новости» в медицинском учреждении.

«Она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для ожоговых больных», — отметили в пресс-службе.

Спортсменку доставили в больницу после пожара в московской квартире. Девушка получила ожоги второй и третьей степени. Состояние Шурочкиной оценивают как стабильное, серьезных повреждений жизненно важных органов удалось избежать.

По данным телеграм-канала Shot, Шурочкину перевели в обычную палату, где ставят капельницы через катетер на шее.

«Она продолжает лечение и остается под пристальным наблюдением врачей. Марии ставят капельницы с антибиотиками через венозный катетер. Голова и лицо при пожаре не пострадали», — отметили в публикации.

По словам сестры синхронистки, певицы Нюши, ее голова и лицо не пострадали.