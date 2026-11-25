Чемпионат России по фигурному катанию: кто поборется за золото на арене в Челябинске
Чемпионат России по фигурном катанию — 2027 запланировали на декабрь 2026 года. Федерация этого вида спорта раскрыла состав участников, в их числе — действующие чемпионы. Подробности — в материале 360.ru.
Когда пройдет ЧР по фигурному катанию и где смотреть
Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Челябинске с 17 по 20 декабря 2026 года на ледовой арене «Трактор».
Интересно
Адрес места проведения: Челябинск, улица 250-летия Челябинска, дом 38.
«Виды: одиночное и парное катание, танцы на льду», — сообщил сайт ФФКР.
Трансляции будет вести Первый канал, полные эфиры выкладывают на Rutube.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию
17 декабря
- 14:30 — 16:30. Парное катание (короткая программа);
- 16:45 — 17:15. Церемония открытия;
- 17:30 — 20.00. Мужчины (короткая программа).
18 декабря
- 17:00 — 19:30. Женщины (короткая программа);
- 19:45 — 22:45. Мужчины (произвольная программа).
19 декабря
- 14:30 — 16:45. Танцы на льду (ритм-танец);
- 17:00 — 19:15. Парное катание (произвольная программа);
- 19:45 — 22:45. Женщины (произвольная программа).
20 декабря
- 14:30 — 17:00. Танцы на льду (произвольный танец);
- 17:15 — 17:50. Церемония награждения;
- 18:00 — 20:30. Показательные выступления.
Где и по какой цене купить билеты
Билеты на ЧР по фигурному катанию можно приобрести на сайте официального оператора — chel.kassir.ru или в кассе арены. Перед визитом рекомендуется позвонить в кассу, чтобы уточнить, какие места еще есть в наличии.
На сайте уже доступны билеты на 17 декабря: стоимость варьируется в зависимости от места — от 350 до 1500 рублей.
Не следует покупать билеты с рук или на сторонних, непроверенных сайтах. Часто там продают фейковые билеты или сильно завышают цену.
Список участников
В мужском одиночном катании заявлены 18 спортсменов:
- Петр Гуменник;
- Владислав Дикиджи;
- Макар Игнатов;
- Артем Ковалев;
- Марк Кондратюк;
- Иван Конихин;
- Лев Лазарев;
- Глеб Лутфуллин;
- Александр Мельников;
- Андрей Мозалев;
- Илья Неретин;
- Роман Савосин;
- Даниил Самсонов;
- Никита Сарновский;
- Евгений Семененко;
- Илья Строганов;
- Николай Угожаев;
- Арсений Федотов.
Среди женщин в число участниц вошли серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) и трехкратная чемпионка страны Аделия Петросян. Конкуренцию им составят:
- Злата Буря;
- Алина Горбачева;
- Ксения Гущина;
- Алиса Двоеглазова;
- Мария Захарова;
- Арина Кудлай;
- Елизавета Куликова;
- Камилла Нелюбова;
- Агата Петрова;
- Лидия Плескачева;
- Любовь Рубцова;
- Ксения Синицына;
- Анна Фролова;
- Дина Хуснутдинова;
- Алиса Юрова;
- Вероника Яметова.
Камила Валиева и Софья Муравьева турнир пропустят. Валиева еще не приступила к полноценным тренировкам, сообщил источник РИА «Новости».
Муравьева планировала сменить спортивное гражданство, но решила остаться в России. Она выступила на первом этапе Гран-при в Казани без тренера и заняла 10-е место.
В танцах на льду поучаствуют:
- Василиса Григорьева — Евгений Артющенко;
- Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов;
- Василиса Кагановская — Максим Некрасов;
- Анна Коломенская — Артем Фролов;
- Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин;
- Софья Леонтьева — Даниил Горелкин;
- Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков;
- Екатерина Миронова — Евгений Устенко;
- Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано;
- Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов;
- Александра Степанова — Иван Букин;
- Софья Тютюнина — Матвей Грачев;
- Ирина Хавронина — Девид Нарижный;
- Елизавета Шичина — Павел Дрозд;
- Анна Щербакова — Егор Гончаров.
В парном катании заявлены:
- Юлия Артемьева — Алексей Брюханов;
- Алиса Блинникова — Алексей Карпов;
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский;
- Екатерина Гейниш — Андрей Рудь;
- Анна Карпук — Илья Миронов;
- София Диана Касинс — Александр Брегей;
- Анна Ляшенко — Петр Алексеенко;
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов;
- Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев;
- Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко;
- Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков;
- Таисия Щербинина — Артем Петров.