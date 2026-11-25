Чемпионат России по фигурном катанию — 2027 запланировали на декабрь 2026 года. Федерация этого вида спорта раскрыла состав участников, в их числе — действующие чемпионы. Подробности — в материале 360.ru.

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Челябинске с 17 по 20 декабря 2026 года на ледовой арене «Трактор».

Трансляции будет вести Первый канал, полные эфиры выкладывают на Rutube.

Где и по какой цене купить билеты

Билеты на ЧР по фигурному катанию можно приобрести на сайте официального оператора — chel.kassir.ru или в кассе арены. Перед визитом рекомендуется позвонить в кассу, чтобы уточнить, какие места еще есть в наличии.

На сайте уже доступны билеты на 17 декабря: стоимость варьируется в зависимости от места — от 350 до 1500 рублей.

Не следует покупать билеты с рук или на сторонних, непроверенных сайтах. Часто там продают фейковые билеты или сильно завышают цену.