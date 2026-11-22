Россияне выиграли командные гонки на Кубке мира в Японии
Российские конькобежки выиграли командную гонку на этапе КМ в Обихиро
Женская команда России заняла первое место в командной гонке на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в японском Обихиро.
Ирина Сальникова, Анастасия Семенова и Ксения Коржова преодолели дистанцию за 2 минуты 58,30 секунды.
Серебряные медали завоевали спортсменки из Нидерландов, уступившие победительницам 1,50 секунды. Китайская команда финишировала третьей с отставанием 1,85 секунды.
Также мужская сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Даниила Найденышева показала результат 3 минуты 38,60 секунды и завоевала золото с рекордом катка. Вторыми стали итальянцы с отставанием 1,03 секунды, бронза у Польши (+4,09).
Российские конькобежцы участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее российские дзюдоисты взяли четыре золотые медали на юниорском ЧМ.