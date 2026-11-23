Боец ММА Алиев заявил, что его задержание в Париже признали незаконным

Задержание бойца смешанных единоборств (ММА) Амира Алиева в Париже признано незаконным. Полиция отпустила его на свободу. Спортсмен сообщил об этом ТАСС .

«Меня уже освободили. Во французской полиции признали, что произошла ошибка и никаких оснований обвинять меня нет», — сказал он.

Алиев опроверг информацию о том, что задержание связано с подозрением в изнасиловании. По его словам, в полицию обратился человек, с которым у спортсмена произошел словесный конфликт. Выдвинув ложные обвинения, он скрылся, а в участок доставили бойца, его менеджера и других людей.

Ситуация благополучно разрешилась, сказал Алиев. Представители полиции в разговоре с ним подтвердили, что обвинения необоснованные и вопрос закрыт.

О задержании бойца ММА при выходе с арены сообщила газета Le Parisien. Утверждалось, что его подозревали в изнасиловании несколько дней назад в парижском департаменте Сена-Сен-Дени.

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