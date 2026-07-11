Футболист сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет

Футболист сборной ЮАР и клуба «Мамелоди Сандаунс» Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщил его наставник Брендин Джонсон изданию Soccer Laduma .

По словам Джонсона, семья потрясена случившимся и пока не готова общаться с прессой.

Тренер рассказал, что разговаривал с Адамсом в четверг — тот был полон позитива, вернувшись с чемпионата мира, и с нетерпением ждал продолжения карьеры после победы в африканской Лиге чемпионов.

«Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива, рад возвращению домой после турнира. У меня просто нет слов, но мы просим уважать частную жизнь семьи», — сказал Джонсон.

На ЧМ-2026 Адамс сыграл в трех матчах. В минувшем сезоне он стал победителем африканской Лиги чемпионов.

В начале июня 21-летнего хоккеиста «Норильска» Егора Ядыкина нашли погибшим при трагических обстоятельствах.