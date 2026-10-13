Жительницу Владивостока снесло потоком воды на пешеходном переходе

Во время мощного ливня во Владивостоке женщину снесло потоком воды, когда она переходила дорогу. Видеозапись случившегося оказалась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что горожанка упала на проезжей части и долгое время не могла встать. Ей удалось подняться только после того, как один из пассажиров вышел из машины и помог.

Очевидица предположила, что женщина могла получить травму.

«Судя по виду ноги, вывих или перелом в районе голеностопа (нога вывернута под сильным углом вбок). Я в это время дозванивалась в службу спасения. Вызвала скорую помощь», — отметила собеседница 360.ru.

Из-за циклона во Владивостоке объявили штормовое предупреждение. В городе затопило дороги, возникли проблемы с общественным транспортом. В результате непогоды без света остались более 24,5 тысячи человек, специалисты устраняют последствия аварий на сетях.