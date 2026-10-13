Улицы Владивостока затопило из-за мощных ливней

Владивосток на фоне циклона накрыла непогода, из-за ливней и подтоплений возникли проблемы с транспортом. Об этом 360.ru рассказал очевидец.

«Здравствуйте, да, затопило и топит. Проезда много где нет, обстановка плачевная, а студенты и работяги не остаются дома, общественный транспорт ходит объездами, некоторые не выходят на маршруты», — отметил он.

В городе объявили штормовое предупреждение, на фоне непогоды возникли перебои со светом. По данным ГУМЧС по Приморскому краю, произошло аварийное отключение на подстанции «Улисс» во Владивостоке. В результате без света остались свыше 24,5 тысячи горожан. Специалисты устраняют аварию на сетях.

Ранее штормовой ветер повалил деревья в Калининградской области. Рухнувшие стволы повредили припаркованные автомобили и линии электропередачи. В связи со штормовым предупреждением в регионе ввели режим повышенной готовности