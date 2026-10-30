Жителей Пхукета предупредили об угрозе наводнения

Власти Пхукета объявили на острове угрозу наводнения, жителей призвали немедленно поднять электроприборы и ценные вещи на верхние этажи в домах вдоль канала Банг-Яй. Об этом сообщило таиландское издание The Nation .

Реки вышли из берегов из-за продолжительных ливней и притока воды из соседних районов. В связи с ЧП возникли проблемы с транспортом.

«В провинции Прачуапкхирикхан под воздействием стихии оказались районы Мыанг-Прачуапкхирикхан, Тхап-Сакае, Банг-Сапхан и Банг-Сапхан-Ной», — отметило издание.

Метеорологический центр рекомендовал жителям сохранять бдительность в связи с возможными обильными осадками, сильными порывами ветра, а также высокими волнами.

Ранее на острове подтопило несколько районов. Особенно пострадал квартал Нанай в Патонге, вода вместе с камнями и грязью проникла в жилые дома и магазины. Турист Андрей Горшечников отметил, что через какое-то время ситуация с погодой стабилизировалась, но купаться запретили.