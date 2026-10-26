«Дорогу вообще не было видно». Россиянин рассказал о потопе на Пхукете

Турист Горшечников: на Пхукете вода от ливней ушла за пару часов

Ливни на Пхукете перестали идти, обстановка остается спокойной. Об этом 360.ru рассказал российский турист Андрей Горшечников.

«В принципе, сухо. Волны есть, купаться нельзя. Сейчас нет ливней, все прошло, но какие-то тучки есть. Возможно, погода сегодня ухудшится», — уточнил он.

Также путешественник заснял на камеру последствия затоплений.

«Здесь все смыло, байки полностью лежали в воде, машины тоже стояли наполовину в воде. Дорогу вообще не было видно, этих поребриков», — сообщил он.

Собеседник добавил, что ливневки хорошо отработали, буквально за пару часов вся вода ушла.

Ранее в Российском союзе туриндустрии подтвердили, что сообщения о пострадавших россиянах на Пхукете не поступали. Непогода затронула только некоторые районы острова.

По словам одной из туристок, больше всего пострадали пляжи Ката, Карон, Патонг и Камала. Собеседница 360.ru уточнила, что сильные дожди идут на острове третий день.