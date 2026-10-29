В Японии проснулся вулкан Сакурадзима

Японский вулкан Сакурадзима выбросил столб дыма высотой более тысячи метров. Об этом сообщил Channel NewsAsia .

В связи с извержением специалисты предупредили жителей, что нельзя подходить к кратеру ближе, чем на два километра. Они продолжают следить за сейсмической активностью в этом районе.

Канал опубликовал ролик с эффектным извержением.

В прошлый раз Сакурадзима выбросил столб дыма и пепла высотой до 2200 метров.

Ранее извержение вулкана Тааль произошло на Филиппинах. В связи с этим власти провели эвакуацию жителей ближайших населенных пунктов. Из главного кратера поднялся темно-серый столб пепла высотой около четырех тысяч метров, вулканологи охарактеризовали процесс как фреатомагматическое извержение.

Оно проходило со взаимодействием магмы и воды, в облаке заметили вулканические молнии. О возможном выпадении тонкого слоя пепла предупредили жителей населенных пунктов Агонсильо, Лемери, Сан-Николас, Тааль и Батангас.