Смерть младенца в красноярское семье из села Красная Сопка, где ранее погибли четверо детей, — случайность. Об этом 360.ru рассказал отец покойных Дмитрий.

«У меня вообще вся жизнь трагедия. Да, это случайность. Это либо случайность, либо, во что я не верю, какие-то потусторонние силы, либо в доме, либо на нас», — заявил мужчина.

По его словам, трехмесячный младенец умер тихо.

«Если бы мы слышали, само собой, мы бы предприняли все меры, что могли. <… > Предварительно, срыгнул и подавился рвотными массами», — добавил Дмитрий.

Сейчас супруги готовятся к похоронам.

О смерти младенца стало известно накануне. Его матери грозит до двух лет колонии по статье о причинении смерти по неосторожности.

В сентябре прошлого года супруги потеряли четырех детей в возрасте от шести до 13 лет. Экспертиза подтвердила их отравление деструктивным ядом системного действия. Отцу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.