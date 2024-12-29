Стали известны подробности смертельного отравления детей под Красноярском

Погибшие от отравления под Красноярском дети более 10 часов дышали инсектицидами

Погибшие от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей непрерывно дышали токсичным средством более 10 часов. Об этом ТАСС заявил руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по региону Артем Кротов.

По его словам, следователи установили постоянное поступление опасного вещества в организм детей несколькими путями, а также возможность токсического воздействия на протяжении длительного времени.

«Это время пребывания в квартире вплоть до убытия в больницу и начала детоксикационной терапии. Это 10-13 часов», — сказал Кротов.

Токсическое средство могло попасть в организм детей путем вдыхания паров с инсектицидным средством, всасыванием через слизистые или кожу, либо через желудочно-кишечный тракт — при употреблении пищевых продуктов или воды, загрязненных инсектицидами.

Многодетная семья из шести человек утром 21 сентября обратилась к врачам с жалобами на кишечное расстройство. После осмотра четырех детей и родителей отвезли в больницу. Первой скончалась шестилетняя девочка, а за ней — ее 13-летний брат. После один за другим умерли еще два ребенка.