Матери пяти умерших детей из Красной Сопки грозит колония

Shot: матери пяти умерших детей из Красноярского края грозит до двух лет колонии

До двух лет колонии грозит женщине из Красной Сопки, в которой скончался пятый ребенок. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, данные о гибели трехмесячного младенца из-за отравления дихлофосом не соответствуют действительности. На самом деле он захлебнулся рвотными массами после срыгивания.

В ночь на 1 февраля мать уложила ребенка спать, а ночью увидела, что он мертв. В понедельник пройдет вскрытие, силовики решают вопрос о возбуждении в отношении матери уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

В сентябре прошлого года в семье женщины из-за отравления токсичным веществом погибли четверо детей возрастом от шести до 13 лет. На тот момент беременная мать и отец выжили. Пятый ребенок появился на свет в ноябре. Отцу семейства предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, расследование продолжается.