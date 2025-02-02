Младенец умер в красноярской семье, в которой насмерть отравились четверо детей

Трехмесячный ребенок умер в семье в селе Красная Сопка в Красноярском крае, в которой осенью прошлого года из-за отравления погибли четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Тело младенца без признаков жизни родители обнаружили в его кроватке 2 февраля около 3:30 по местному времени.

«При осмотре места происшествия эксперт признаков телесных повреждений у ребенка не зафиксировал. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия рвотными массами», — сказал Назаровский межрайонный прокурор Владислав Беспалов.

Ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него не находили, на учебе в клиниках он не состоял. По словам матери, ее привычный рацион питания не менялся.

Надзорное ведомство организовало процессуальную проверку по факту смерти младенца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

В сентябре 2024 года в этой же семье погибли четверо детей возрастом от шести до 13 лет из-за отравления токсичным веществом. Беременная на тот момент мать и отец выжили. Пятый ребенок появился на свет в ноябре прошлого года. Отцу семейства предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, расследование дела еще не завершили.