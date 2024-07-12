«Все его любили». Коллега погибшего в Подмосковье бортпроводника назвал его хорошим парнем
Коллега погибшего в Подмосковье бортпроводника назвал его хорошим парнем
Бортпроводник Максим Лукманов был хорошим и добрым парнем. Об этом 360.ru рассказал его коллега Игорь Смирнов.
«Парень был хороший, в работе аккуратный, с коллегами добрый в отношении, все его любили», — отметил он.
Смирнов добавил, что редко виделся с Лукмановым — в основном только по работе.
Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 разбился под Коломной 12 июля. Перед падением пилоты увели воздушное судно как можно дальше от жилых районов. В результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа.
Причиной падения лайнера могли стать проблемы с двигателем. По словам очевидцев, самолет сильно гудел и подавал сигналы бедствия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. По данным ведомства, борт вылетел в аэропорт Внуково после ремонта.