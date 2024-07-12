«Все его любили». Коллега погибшего в Подмосковье бортпроводника назвал его хорошим парнем

Коллега погибшего в Подмосковье бортпроводника назвал его хорошим парнем

Фото: РИА «Новости»

Бортпроводник Максим Лукманов был хорошим и добрым парнем. Об этом 360.ru рассказал его коллега Игорь Смирнов.

«Парень был хороший, в работе аккуратный, с коллегами добрый в отношении, все его любили», — отметил он.

Смирнов добавил, что редко виделся с Лукмановым — в основном только по работе.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 разбился под Коломной 12 июля. Перед падением пилоты увели воздушное судно как можно дальше от жилых районов. В результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа.

Причиной падения лайнера могли стать проблемы с двигателем. По словам очевидцев, самолет сильно гудел и подавал сигналы бедствия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. По данным ведомства, борт вылетел в аэропорт Внуково после ремонта.

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