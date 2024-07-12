СК возбудил уголовное дело по факту крушения Sukhoi Superjet под Коломной

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи авиакатастрофой под Коломной, где рухнул пассажирский лайнер Sukhoi Superjet. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным СК, самолет вылетел в аэропорт Внуково после ремонта. Борт рухнул в районе деревни Апраксино в городском округе Коломна.

На место крушения выехали следователи-криминалисты. Также к аэродрому направились пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Расследованием авиакатастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет и специалисты Росавиации.