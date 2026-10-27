360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Волк снова пришел в поселок Дружная Горка под Петербургом

    Фото: 360.ru

    В поселке Дружная Горка под Гатчиной в Ленинградской области стали часто появляться волки. Об этом сообщила 360.ru местная жительница Екатерина.

    Сама она увидела хищника минувшей ночью посреди жилой застройки. Волк был один, он походил возле дома, принюхиваясь, и убежал.

    На фотографии видно, что животное трусит по асфальтовой дорожке в нескольких метрах от пятиэтажки.

    «До этого волка сама лично не встречала, но в Дружной Горке их видят на постоянной основе. Угрозы мне не было, находилась в этот момент в машине», — пояснила собеседница.

    Осенью волки стали часто попадать в поле зрения людей, случаются и нападения. В октябре зверь уже напугал женщину в Дружной Горке.

    О том, как вести себя, увидев хищника, — в материале 360.ru.

    Читайте также

    Стая волков напугала жителей башкирского города

    Лось вышел к людям в жилом комплексе в Коммунарке

    Цена точного выстрела. В Башкирии начнут платить охотникам за добычу лисы, волка и медведя

    Стая волков напугала жителей башкирского города

    Лось вышел к людям в жилом комплексе в Коммунарке

    Цена точного выстрела. В Башкирии начнут платить охотникам за добычу лисы, волка и медведя