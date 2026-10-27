Волк снова пришел в поселок Дружная Горка под Петербургом

В поселке Дружная Горка под Гатчиной в Ленинградской области стали часто появляться волки. Об этом сообщила 360.ru местная жительница Екатерина.

Сама она увидела хищника минувшей ночью посреди жилой застройки. Волк был один, он походил возле дома, принюхиваясь, и убежал.

На фотографии видно, что животное трусит по асфальтовой дорожке в нескольких метрах от пятиэтажки.

«До этого волка сама лично не встречала, но в Дружной Горке их видят на постоянной основе. Угрозы мне не было, находилась в этот момент в машине», — пояснила собеседница.

Осенью волки стали часто попадать в поле зрения людей, случаются и нападения. В октябре зверь уже напугал женщину в Дружной Горке.

О том, как вести себя, увидев хищника, — в материале 360.ru.