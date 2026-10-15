Стая волков напугала жителей башкирского города

В Межгорье стая волков зашла в город и напугала жителей

Волки забегают в город Межгорье в Башкирии и нападают на домашних животных. Видеозапись с хищниками появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что волки бегают по улицам и подходят к машинам на парковке.

«Ходят по одиночке и стаями. Они нападают на кошек, собак», — рассказала 360.ru местная жительница Екатерина.

По ее словам, хищники выходят в город не только ночью, но и при свете дня.

«Они людей не боятся», — добавила она.

Ранее волк вышел к жителям поселка Дружная Горка в Гатчинском районе Ленинградской области. Животное подкралось к людям, которые выгуливали собак. Хищник напугал нескольких человек, они смогли убежать вместе с питомцами. Жители объяснили, что так близко волки никогда не подходили к населенному пункту, хотя иногда и охотились на собак.