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    Стая волков напугала жителей башкирского города

    В Межгорье стая волков зашла в город и напугала жителей

    Волки забегают в город Межгорье в Башкирии и нападают на домашних животных. Видеозапись с хищниками появилась в распоряжении 360.ru.

    На кадрах видно, что волки бегают по улицам и подходят к машинам на парковке.

    «Ходят по одиночке и стаями. Они нападают на кошек, собак», — рассказала 360.ru местная жительница Екатерина.

    По ее словам, хищники выходят в город не только ночью, но и при свете дня.

    «Они людей не боятся», — добавила она.

    Ранее волк вышел к жителям поселка Дружная Горка в Гатчинском районе Ленинградской области. Животное подкралось к людям, которые выгуливали собак. Хищник напугал нескольких человек, они смогли убежать вместе с питомцами. Жители объяснили, что так близко волки никогда не подходили к населенному пункту, хотя иногда и охотились на собак.

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