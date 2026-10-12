Волк вышел к людям в поселке под Петербургом

Волк напугал жителей поселка Дружная Горка в Гатчинском районе Ленинградской области: хищник приблизился к людям, выгуливавшим собак. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке» .

Одна из местных жительниц гуляла с детьми и питомцами, когда заметила зверя. Волк шел прямо на них, и женщина громко закричала. Другому жителю пришлось спасаться бегством, не выпуская поводок из рук и удерживая собаку рядом.

По словам жителей, волки и раньше появлялись у окраины поселка и иногда охотились на собак. Однако хищники никогда не подходили так близко к людям.

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