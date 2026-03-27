Водолазы обследовали дно Волги в Ульяновске в поисках пропавших подростков

На пятый день поисков пропавших в Ульяновске подростков водолазы обследовали дно Волги с помощью эхолотов и подводного дрона. Операция не дала результатов и продолжится 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ульяновской области.

Ребята 14 лет ушли по льду гулять на правый берег Волги и не вернулись. Поиски ведутся с 23 марта, в них участвуют 60 человек с 15 единицами техники.

На пятый день операции к 20:00 водолазы обследовали две тысячи квадратных метров речного дна. На 27 точках использовали эхолоты, на семи — подводный дрон. Поиски не принесли результата, операция продолжится на следующий день.

В последний раз школьников зафиксировала камера на дамбе на Нижней террасе. Кроме того, их следы обнаружили в 300 метрах от берега. Пока ведутся поиски, с одноклассниками мальчиков работают психологи. В соцсетях начали выдвигать разные версии произошедшего.