С одноклассниками пропавших в Ульяновске детей начали работать психологи

Психологи помогают одноклассникам пропавших при переходе Волги в Ульяновске подростков. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова в беседе с ТАСС .

«Постоянно держу связь с руководителем образовательной организации, где учатся дети. По словам директора, в настоящее время оказывается психологическая помощь ребятам, которые учатся с мальчиками в классах», — сказала она.

Двое детей 2011 года рождения исчезли в ночь на 23 марта. По словам матери одного из мальчиков, они отправились пешком от Нижней террасы в сторону Ленинского района по льду Волги. Участок реки, где был зафиксирован последний сигнал с их телефонов, обследуют следователи и спасатели.

Путь школьников отследили с помощью дрона по цепочке следов на снегу. Примерно в 300 метрах от правого берега Волги следы обрываются. В этом районе находятся промоины.