Сегодня 19:58 Вышли на замерзшую Волгу и исчезли: в Ульяновске уже четыре дня ищут пропавших подростков

Спасатели

Дети

Волонтеры

МЧС РФ

Россия

Реки

«ЛизаАлерт»

Поиски пропавших во время перехода по льду Волги ульяновских школьников продолжаются уже четвертый день. Вероятное место, где подростки провалились под лед, спасатели установили, но обследовать его очень сложно из-за большой глубины. Как два мальчика оказались на льду реки и на какой стадии находятся поиски, узнал 360.ru.

Не дождались приезда машины

Мальчики оказались в Заречном районе Ульяновска вечером в воскресенье, 22 марта. Чтобы добраться домой, им необходимо было попасть на правый берег Волги. По неизвестной причине общественным транспортом, проходящим через центр города, они не воспользовались. Это подтверждают записи городских камер видеонаблюдения, которые исследовала администрация Ульяновска. Сотрудникам удалось проследить почти весь путь школьников, который они проделали в надежде добраться до дома, переходя замерзшую Волгу.

Целый час — с 20:00 до 21:00 — подростки просидели на остановке «Улица Заречная», откуда общественный транспорт едет в центр Ульяновска. По неизвестной причине мальчики не сели ни в один из четырех прибывших автобусов.

Фото: Пресс-служба МЧС

Как рассказала начальник управления образования города Светлана Куликова, во время прогулки один из мальчиков позвонил маме. Она попросила, чтобы сын вместе со своим другом оставался на месте и дождался старшей сестры, которая выдвинулась в их сторону на своем автомобиле. «Они не послушались ее. Следующим сообщением от них стало, что они уже идут по льду Волги», — заявила Куликова. По камерам наблюдения специалисты установили, что в 21:08 подростки зашли на дамбу на Нижней террасе. По следам, оставленным мальчиками, запустили квадрокоптер. Примерно в 300 метрах от правого берега Волги следы подростков скрыли образовавшиеся промоины.

Как идут поиски пропавших детей сейчас

Родители пропавших детей забили тревогу сразу. Волонтеры городского отделения поисковой организации «Лиза Алерт» отправились на поиски школьников в ночь на понедельник. Утром к ним присоединились спасатели, следователи и сотрудники полиции. Специалисты проверили участок, где в последний раз зафиксировали сигнал телефонов школьников, а также установили предполагаемую точку, где дети могли провалиться под лед.

В областном главке МЧС заявили, что в последний раз сигнал мобильных телефонов школьников запеленговали в районе Президентского моста, ближе к правому берегу. На этом участке самое сильное течение реки, которое раскололо лед, сформировав те самые промоины. Представитель ведомства Сергей Заболотный заявил, что к вероятному месту пропажи подростков прибыли суда на воздушной подушке, а также группы водолазов из сторонней организации, но сам участок акватории оказался сложным для обследования.

Глубина на предполагаемом месте колеблется от 17 до 30 метров. Это достаточно большая глубина. Сергей Заболотный

К обследованию дна Волги подключили эхолоты. С их помощью спасатели осмотрели более 20 тысяч квадратных метров акватории реки. Когда приборы подавали сигналы, на эти места спускались водолазы, но пока детей не нашли. Версия о том, что подростки провалились под лед, — не основная. На суше волонтеры «Лизы Алерт» продолжают поиски двух пропавших детей. Они рассматривают вариант, что, добравшись до Императорского моста, мальчики могли свернуть в сторону Пальцинского острова, откуда проще добраться с левобережной части Ульяновска в правую. Опасные места на Волге Городские рыбаки в беседе с журналистами сайта «КП-Ульяновск» заявили, что в районе фарватера есть участки с особо сильным течением. Поэтому в тот район, когда лед на реке истончается, они стараются не выходить. «Где мы обычно рыбачим, вода спокойная, и лед может стоять до середины апреля и даже дольше. Но главная беда последнего льда — он рыхлый. Даже ледобур сквозь него проходит бесшумно. Провалиться можно моментально и почти беззвучно», — объяснил один из собеседников издания.

Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова заявила, что с одноклассниками пропавших мальчиков начали работать психологи. Она подчеркнула, что находится на постоянной связи с директором образовательного учреждения. «В настоящее время оказывается психологическая помощь ребятам, которые учатся с мальчиками в классах», — добавила омбудсмен. Между тем в городских пабликах под сообщениями о поисках мальчиков появились комментарии от гадалок и экстрасенсов, которые поделились с подписчиками своими прогнозами. Журналисты ИА «Регнум» связались с некоторыми авторами комментариев и узнали, что гадалки не только не знакомы с близкими подростков, но и живут в нескольких тысячах километров от Ульяновска. На вопросы, откуда у них данные о том, что дети могли утонуть или их найдут до конца недели, они отвечать отказались. Ульяновцев и жителей других регионов, которые сочувствуют семьям мальчикам и следят за поисками, все подобные домыслы только разозлили, потому что размыли официальные данные от тех, кто реально занят поисками детей.