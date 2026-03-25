Подводный дрон подключили к поиску ульяновских подростков на Волге

Подростков, пропавших вечером 22 марта при попытке перейти Волгу в Ульяновске, будут искать с помощью специального подводного дрона. Об этом сообщили РИА «Новости» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Кроме того, с четверга к поискам снова подключатся волонтеры, которые обследуют новые участки реки и береговой линии.

Подростки хотели перейти из Заволжского района города в Ленинский, однако на правобережье их никто не видел. След их потерялся примерно в 300 метрах от берега, там начинаются промоины.

Предположительно, мать одного из пропавших подростков звонила им и предлагала дождаться сестру, которая перевезла бы их на другой берег на своей машине, но школьники решили действовать сами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. С одноклассниками пропавших работают психологи.