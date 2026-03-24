След пропавших в Ульяновске детей потерялся в 300 метрах от Волги

След двух школьников, которые пропали в ночь на понедельник в Ульяновске, теряется в 300 метрах от берега Волги. Об этом сообщила администрация города в телеграм-канале.

Камера на дамбе на Нижней террасе зафиксировала подростков в 21:08. Дальше их путь отслеживался по следам на снегу с помощью квадрокоптера.

«Примерно в 300 метрах от правого берега Волги след был потерян. В этих местах начинаются промоины», — рассказал глава МБУ «Управление гражданской защиты» Андрей Тамбовский.

По словам начальника городского управления образования Светланы Куликовой, один из пропавших мальчиков звонил маме, и та сказала детям дождаться сестру на личном транспорте. Однако школьники не послушались и решили перейти Волгу по льду.

Ранее стало известно, что к поискам подростков могут привлечь водолазов. Глубина реки в месте примерного исчезновения мальчиков достигает 30 метров.