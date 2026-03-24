К поискам пропавших в Ульяновске подростков подключились гадалки

Гадалки и ясновидящие стали выдвигать свои версии случившегося с двумя пропавшими в Ульяновске подростками. Комментарии от интернет-пользователей, якобы обладающих экстрасенсорными способностями, заполонили соцсети, сообщило ИА «Регнум».

Под постом о поисках детей одна из пользовательниц Сети заявила, что считает мальчиков погибшими. По ее словам, дети провалились под лед и выбраться не смогли.

Еще одна предсказательница предположила, что мальчиков найдут до конца этой недели. По ее словам, искать нужно вниз по течению примерно в 10 километрах от места исчезновения.

Ранее стало известно, что след подростков потерялся в 300 метрах от берега Волги. К поисковым работам планируют привлечь водолазов.