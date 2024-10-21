Водитель автобуса сбил женщину и ребенка на зебре в Омске

Пожилая жительница Омска и девятилетняя девочка попали в больницу в результате ДТП с пассажирским автобусом маршрута № 83. Авария произошла на Нефтезаводской улице, передает «Город55».

По опубликованной информации, водитель автобуса сбил 68-летнюю женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. При падении пенсионерка уронила ребенка.

Пострадавших госпитализировали с различными травмами. Сейчас полицейские выясняют точные причины ДТП. Областная прокуратура начала проверку.

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