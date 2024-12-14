По информации источника, этот человек с детства страдал от психического заболевания. Однако в июле его схватили сотрудники территориального центра комплектования в городе Знаменка, определили в штурмовики и направили в приграничный район Курской области, где он попал в плен.

«Он очень плохо говорит, долго думает, и прежде чем что-то сказать, он прокручивает это в голове, шепотом про себя проговаривает, потом повторяет. От этого кажется, что он разговаривает сам с собой», — рассказал боец ВСУ Виталий Мухин, знакомый душевнобольного солдата.

Мухина возмутило, что «эти нелюди» посмели забрать на фронт больного человека.

Ранее мобилизованный украинец из Харькова рассказал, что происходит с украинцами, когда они попадают в ТЦК. По его словам, после прохождения медкомиссии солдатам «выдают снаряжение», но у бойцов нет даже обуви нужного размера. Помимо этого, в распределительном центре ВСУ находится около десятка ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом.

Как сообщают местные СМИ, командование ВСУ не раз заявляло о дефиците личного состава, но при этом в стране существует «заштатная армия» из тысяч военнослужащих, оказавшихся в подвешенном состоянии.