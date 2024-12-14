Правнучку Хрущева проверят на шпионаж

Генеральная прокуратура России начала проверку в отношении правнучки бывшего первого секретаря СССР ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины на шпионаж. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, Нина Хрущева неоднократно говорила о «развале России» и негативно высказывалась про специальную операцию на Украине. Заявлениями заинтересовались общественники из движения «Зов Народа», после чего на них обратили внимание в прокуратуре.

Хрущевой 61 год, последние 33 года она проживает в США и работает профессором Новой школы в Нью-Йорке. Ее прадед Никита Хрущенв занимал пост первого секретаря ЦК КПСС с 1953 по 1964 год, а в 1954 году передал полуостров Крым из состава РСФСР в Украинскую ССР.

Ранее председатель движения «Зов Народа» Сергей Зайцев в беседе с 360.ru заявил, что высказывания правнучки Хрущева о России вызывают лишь недоумение и отвращение.