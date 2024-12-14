Полиция поймала в Москве разыскиваемого Интерполом американского бизнесмена

Правоохранители задержали в Москве американца, который находился в международном розыске. Об этом сообщили «Известия» .

Источник издания рассказал, что 74-летнего гражданина США задержали в ТиНАО 12 декабря. Мужчина находился в России на законных основаниях. По линии Интерпола его объявили в розыск по делу о мошенничестве.

По данным Telegram-канала Baza, задержанный — беглый бизнесмен из США, занимавшийся торговлей какао. Предпринимателя разыскивают из-за того, что он скрывал часть доходов от налоговой. В отчетах он не сообщил о нескольких миллионах долларов на счетах в банках Швейцарии и Панамы.

В 2016 году бизнесмен сбежал из США, на родине ему грозит до пяти лет заключения и 250 тысяч долларов штрафа. Telegram-канал отметил, что американца уже задерживали в России: в октябре 2019 года — в Москве, а в апреле 2024 года — в Петербурге.

Ранее в Калининградской области задержали гражданина Германии, который пытался устроить диверсию. В Россию мужчина въехал через Польшу.