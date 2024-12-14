ФСБ около года следила за экс-губернатором Любимовым

Сотрудники ФСБ примерно год следили за бывшим губернатором Рязанской области и экс-сенатором от региона Николаем Любимовым, которого арестовали по связанному с коррупцией делу. Об этом сообщил РБК .

После ареста 12 декабря Любимов отказался от сенаторских полномочий. Его обвинили по статье о взяточничестве в особо крупном размере, наказание по которой может составлять до 15 лет свободы и штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки.

Источник издания подтвердил, что сенатора задержали следователи управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК. Незадолго до этого он написал заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий, отметил собеседник РБК.

По версии следствия, Любимов, будучи губернатором, получил крупную сумму денег и другое имущество «за общее покровительство и попустительство по службе». Экс-сенатора арестовал Басманный суд Москвы.