В Калифорнии застрелили топ-менеджера New York Times

Директора технического отдела New York Times Games Джонатана Маккинси застрелили на парковке в Дублине. Как сообщил Fox News со ссылкой на полицию, по подозрению в убийстве задержали его тестя и тещу — недалеко от места происшествия

Стрельба произошла днем 26 сентября. Правоохранители обнаружили 40-летнего Маккинси с огнестрельными ранениями. По данным Los Angeles Times, он погиб на месте.

Благодаря очевидцам задержали 77-летних Шоуюна Чжана и Шили Чэнь, родителей жены убитого. Их отправили в тюрьму по подозрению в убийстве. Мотив преступления неизвестен, однако других подозреваемых полиция не ищет.

По данным SFGATE, Маккинси и его жена — участники нескольких разбирательств. В прошлом октябре она запросила судебный запрет на его приближение. В декабре же с аналогичным требованием обратился и сам сотрудник New York Times. Тогда же мужчина подал на развод и стороны не могли решить, кому достанется опека над ребенком.

Недавно в ЮАР погибли 17 человек во время стрельбы в баре.