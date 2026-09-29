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    В Калифорнии застрелили топ-менеджера New York Times

    Fox News: топ-менеджера New York Times застрелили в Калифорнии

    Artur Widak/ZUMAPRESS.com
    Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

    Директора технического отдела New York Times Games Джонатана Маккинси застрелили на парковке в Дублине. Как сообщил Fox News со ссылкой на полицию, по подозрению в убийстве задержали его тестя и тещу — недалеко от места происшествия

    Стрельба произошла днем 26 сентября. Правоохранители обнаружили 40-летнего Маккинси с огнестрельными ранениями. По данным Los Angeles Times, он погиб на месте.

    Благодаря очевидцам задержали 77-летних Шоуюна Чжана и Шили Чэнь, родителей жены убитого. Их отправили в тюрьму по подозрению в убийстве. Мотив преступления неизвестен, однако других подозреваемых полиция не ищет.

    По данным SFGATE, Маккинси и его жена — участники нескольких разбирательств. В прошлом октябре она запросила судебный запрет на его приближение. В декабре же с аналогичным требованием обратился и сам сотрудник New York Times. Тогда же мужчина подал на развод и стороны не могли решить, кому достанется опека над ребенком.

    Недавно в ЮАР погибли 17 человек во время стрельбы в баре.

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